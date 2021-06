Hockeyer Hertzberger blij met publiek op tribunes bij EK

Hockeyer Jeroen Hertzberger was heel tevreden na de 3-0-zege waarmee Oranje startte aan het EK in eigen land, maar vooral ook vanwege de terugkeer van publiek op de tribunes. “Het feit dat ik je bijna niet kan verstaan, vind ik heel leuk”, zei hij bij de NOS. “Kijk om je heen, dit is waar we het voor doen”, wees hij op de 3500 toeschouwers in het Wagener Stadion.

Hertzberger sprak van een goede overwinning op Frankrijk, geleid door bondscoach Jeroen Delmee, waarbij hij zelf de derde treffer voor zijn rekening nam. “Elke spits zal zeggen dat het niet uitmaakt hoe je scoort. Ik ben er blij mee”, zei hij daarover.

“We waren vandaag wel iets te slordig in balbezit”, vond de 35-jarige routinier. “Het ritme in de ploeg moet beter en we leden te veel balverlies. Als dat beter was, hadden we er vijf of zes gemaakt. Dat zal tegen Duitsland echt moeten, anders ga je eraan.”