Hockeyers beginnen EK met degelijke zege op Frankrijk

De Nederlandse hockeyers zijn de Europese kampioenschappen begonnen met een degelijke zege op Frankrijk. In het Wagener Stadion in Amstelveen won Oranje voor ongeveer 3500 toeschouwers met 3-0.

De treffers van Oranje kwamen op naam van Jip Janssen, Thierry Brinkman en Jeroen Hertzberger.

Eerder op de dag openden de Duitse hockeyers het toernooi met een 8-1-zege op Wales. Nederland en Duitsland treffen elkaar zondag.

Het duurde tot in het tweede kwart voordat de hockeyers van bondscoach Max Caldas de score openden tegen de Fransen van coach Jeroen Delmee, die na de Spelen van Tokio als bondscoach de leiding krijgt over Oranje. Nadat Frankrijk, dat zich voor het eerst sinds 2015 weer had weten te plaatsen voor het EK, twee strafcorners had gekregen, kreeg Nederland de eerste. Daarop volgden er meteen nog vier en bij de laatste was het raak dankzij Jip Janssen.

Nog voor de rust kwam Oranje op 2-0 door Thierry Brinkman. Die rondde een snelle aanval goed af. Vlak daarvoor bracht doelman Pirmin Blaak redding na een schot van Antonin Igau.

Nederland liep in het derde kwart uit naar 3-0. Jeroen Hertzberger benutte de rebound nadat de Franse doelman Arthur Thieffry eerst de poging van Mirco Pruyser had gestopt.

De Franse hockeyers kregen in het vierde kwart nog een strafcorner, maar Blaak voorkwam een treffer bij de inzet van Victor Charlet. Ook Mink van der Weerden en Janssen konden aan Nederlandse kant hun strafcorners niet meer verzilveren.