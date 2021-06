Hockeyster Matla begint ‘met oogkleppen op’ jacht op EK-titel

Frédérique Matla begint zaterdag in Amstelveen met de Nederlandse hockeysters aan de jacht op de derde Europese titel op een rij. Vier jaar geleden was Matla (24) er voor het eerst bij op het EK, dat toen ook in het Wagener Stadion plaatsvond. Waar ze in 2017 pas net kwam kijken, is ze inmiddels niet meer weg te denken uit Oranje.

“Vier jaar geleden speelde ik mijn eerste interlands. Toen was het echt nog een kwestie van hard werken en genieten. Nu wordt er meer van je verwacht en dat zorgt weer voor een ander soort druk. Maar dat is alleen maar mooi”, aldus Matla.

“Toen speelde ik nog op het middenveld bij Den Bosch en begon ik ineens allemaal goals te maken. En nu is dat ineens heel normaal geworden, net als dat je bent gewend aan de sfeer in het team en het spelen voor veel publiek. Elke fase heeft wel weer wat.”

Drie weken geleden bezorgde Matla haar ploeg Den Bosch in de laatste tellen van het tweede duel van de finale van de play-offs tegen Amsterdam de landstitel. “We hadden toen drie dagen om te herstellen en daarna was het gelijk weer door en oogkleppen op, met in het achterhoofd de Spelen”, aldus Matla.

“Het voelt wel alsof alles nu in het teken staat van de Spelen, waar we allemaal de beste versie van onszelf willen laten zien. We zitten nu echt in een tunnel en het is nu een kwestie van trainen om beter te worden en te herstellen als je vrij bent. Het is niet zo dat je nu denkt; laat ik eens iets anders gaan doen.”

Inmiddels heeft Matla al 77 interlands achter haar naam staan. Toch staat ze aan de vooravond van haar eerste Olympische Spelen. “Mocht ik de uiteindelijke selectie halen, dan lijkt het me geweldig om op het grootste sporttoernooi te vechten voor een gouden medaille. Ik denk dat er niet veel meer inspireert dan een olympisch dorp. Aangezien ik nog jong ben, hoop ik ooit ook nog een Spelen mee te maken waar wel alles normaal gaat”, zei Matla die in 2019 met de ploeg al een kijkje heeft genomen in Tokio.

Maar eerst dus het EK dat zaterdagmiddag om 15.30 uur begint met een wedstrijd tegen Ierland. “Aan de ene kant is het een goed voorbereidingstoernooi voor de Spelen, maar een EK blijft ook gewoon mooi en we zullen echt niet tevreden zijn met de tweede plek. Ik hoop dat het een mooie zomer wordt. Na het EK zijn we even vrij en dan gaan we weer toewerken naar een nieuwe piek. We doen het één voor één.”

De hockeysters nemen het in de groepsfase ook op tegen Schotland en Spanje.