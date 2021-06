‘Japan is verdoemd en kan niet meer onder de Spelen uit komen’

Japan voelt zich gedwongen om komende zomer de Olympische Spelen te huisvesten. Dat zegt oud-judoka Kaori Yamaguchi, bestuurslid van het Japans olympisch comité, in een opiniestuk op de website van persbureau Kyodo News. Volgens Yamaguchi hebben de Spelen van Tokio al hun betekenis verloren en worden ze alleen maar gehouden omdat het moet van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

“Het lijkt erop dat het IOC de publieke opinie in Japan niet zo belangrijk vindt”, schrijft de 56-jarige Japanse, de wereldkampioene van 1984 in de klasse tot 52 kilogram. “De Japanse regering, het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen en het IOC lijken de dialoog te vermijden, ondanks de zorgen die de Japanse bevolking heeft. We zijn in het nauw gedreven en kunnen er nu niet meer onderuit. Ik denk dat we de kans om de Spelen te cancelen al hebben gemist, het is te laat. We zijn verdoemd als we het doen en we zijn verdoemd als we het niet doen.”

Peilingen wijzen uit dat een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of uitgesteld. Dat laatste is volgens het IOC niet mogelijk. Vorig jaar kon het mondiale sportevenement niet doorgaan als gevolg van het coronavirus. Op 23 juli moet de olympische vlam alsnog gaan branden in het Olympisch Stadion van Tokio, waar nu nog de noodtoestand geldt. Japan worstelt met het coronavirus, ook omdat het vaccinatieproces pas laat op gang is gekomen.

“Waar zijn deze Spelen voor en voor wie? De Spelen hebben hun essentie verloren en worden alleen omwille van hen gehouden”, zo doelt Yamaguchi op het IOC. Ze haalde uitspraken aan van IOC-lid John Coates, die zei dat de Spelen zelfs doorgaan als de noodtoestand in juli nog van kracht is in Japan. “En tijdens het atletenforum zei IOC-voorzitter Thomas Bach dat Tokio de best voorbereide olympische stad ooit is en hij spoorde de atleten aan om ‘met het volste vertrouwen’ naar Tokio te komen. Ik vroeg me af over welke Spelen hij het had. Toen we dit evenement kregen toegewezen, zei het IOC dat de publieke opinie belangrijk is. Maar nu blijkt dat dit geen enkele invloed heeft.”

Volgens de oud-judoka huisvest Japan “tegen wil en dank” het evenement. “Moeten de Spelen niet het feest van de vrede zijn? Dat begint met het aangaan van de dialoog met mensen met verschillende opvattingen. Als we hiervan afwijken, hebben de Spelen geen betekenis.”