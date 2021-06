Lange celstraffen voor complot tegen voetbalclub Fenerbahçe

Een Turkse mediamagnaat en een voormalige politiebaas hebben gevangenisstraffen gekregen van respectievelijk 1406 en 2170 jaar vanwege een complot tegen de voetbalclub Fenerbahçe. De club werd tien jaar geleden beschuldigd van matchfixing en de toenmalige voorzitter kreeg zes jaar celstraf. In 2016 zei de Turkse aanklager dat die beschuldigingen een complot waren.

Aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen zouden bij het Openbaar Ministerie zijn geïnfiltreerd en zo de samenzwering tegen Fenerbahçe hebben opgezet. De exacte motieven hiervoor zijn niet bekendgemaakt.

De toenmalige president van de club Aziz Yildirim zei tijdens zijn rechtszaak tien jaar geleden al dat er niets waar was van de beschuldigingen. Hij verdween toch zes jaar in de gevangenis. Ali Koç, de huidige voorzitter van Fenerbahçe, zegt dat de club financiële compensatie wil. De club werd vanwege het matchfixingschandaal twee jaar uitgesloten van Europees voetbal.

Gülen woont al lang in de Verenigde Staten en wordt door de Turkse overheid gezien als vijand. President Recep Erdogan zegt dat Gülen in 2016 een staatsgreep probeerde te plegen. De favoriete voetbalclub van Erdogan is overigens niet Fenerbahçe, maar het aan de overheid gelinkte Istanbul Başakşehir.