Teamgenoot Pérez sneller dan Verstappen in tweede training Bakoe

De Mexicaan Sergio Pérez heeft in zijn Red Bull de beste tijd gereden in de tweede training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. Hij klokte 1.42,115 op het 6 kilometer lange stratencircuit van Bakoe en was daarmee exact 0,101 seconde sneller dan teamgenoot Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde (1.42,216). De Spanjaard Carlos Sainz reed in zijn Ferrari de derde tijd (1.42,243).

Opvallend waren de mindere tijden van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De coureurs van Mercedes misten duidelijk de snelheid op het circuit in Bakoe, waar dwarrelwind af en toe hinderlijk was voor de auto’s. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kwam niet verder dan de elfde tijd (1.43,156) en gaf meer dan een seconde toe op Pérez. Bottas, in 2019 de laatste winnaar in Azerbeidzjan, klokte de zestiende tijd (1.44,184), liefst 2 seconden langzamer de Red Bulls.

Verstappen was de snelste in de eerste vrije training op vrijdagochtend. Hij reed weliswaar in de tweede sessie een betere tijd dan in de eerste, maar was minder tevreden over zijn auto. De voorkant trilde te veel naar zijn zin. Pérez kreeg de complimenten van zijn baas. “Dit was het sterkste optreden van ‘Checo’ dit jaar en dat is bemoedigend”, oordeelde teambaas Christian Horner.

Verstappen won twee weken geleden de Grote Prijs van Monaco en nam met die zege voor het eerst in zijn carrière de leiding in wereldkampioenschap. Hij heeft 4 punten voorsprong op Hamilton. De Limburger sprak de verwachting uit dat het in Bakoe een stuk moeilijker zou worden dan in Monaco, omdat hij erop rekende dat Mercedes in de hoofdstad van Azerbeidjzan wel weer sneller zou zijn. Maar hij lijkt zich te hebben vergist, want Mercedes worstelt met de auto.

Charles Leclerc reed zijn Ferrari tijdens de tweede training in de vangrails en daardoor zijn voorvleugel kapot, maar kon op eigen kracht de pitstraat halen. Dat gold niet voor de Canadees Nicholas Latifi van Williams. Diens motor viel naar een slip stil en moest van de baan worden geduwd. Het zorgde voor een kort oponthoud tijdens de sessie.