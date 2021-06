Tennisster Williams sinds 2018 weer in vierde ronde in Parijs

Serena Williams heeft voor het eerst sinds 2018 de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De 39-jarige Amerikaanse, als zevende geplaatst in Parijs, rekende in twee sets af met haar landgenote Danielle Colins: 6-4 6-4. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Elena Rybakina uit Kazachstan.

Williams probeert in Parijs opnieuw recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisster op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

Aan haar kant van het speelschema is Williams na het terugtrekken van de als tweede geplaatste Japanse Naomi Osaka en de uitschakeling van de nummer 3 van de plaatsingslijst, Aryna Sabalenka uit Belarus eerder vrijdag, de hoogstgeplaatste speelster.

“Het was een lastige wedstrijd, maar ik speelde goed en bleef geconcentreerd. Ik ben heel tevreden”, zei Williams die zich in de tweede set terug knokte van een 4-1-achterstand.

Rybakina haalde de vierde ronde door met 6-1 6-4 te winnen van de Russin Elena Vesnina.