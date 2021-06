Verstappen de snelste in eerste training op stratencircuit Bakoe

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de beste tijd neergezet. De Limburger klokte 1.43,184 in zijn Red Bull op het stratencircuit van Bakoe. De Monegask Charles Leclerc was 43 duizendsten langzamer en noteerde in zijn Ferrari de tweede tijd. De Spanjaard Carlos Sainz, ook van Ferrari, gaf drie tienden toe op Verstappen en reed de derde tijd.

Verstappen won twee weken geleden de Grote Prijs van Monaco en nam met die zege voor het eerst in zijn carrière de leiding in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Hij heeft 4 punten meer dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit had in de eerste training in Bakoe nog niet de juiste snelheid. Hij zette de zevende tijd neer in zijn Mercedes en was een dikke zeven tienden langzamer dan zijn rivaal Verstappen.

Valtteri Bottas, in 2019 de laatste winnaar van de Formule 1-race in Azerbeidzjan, reed de tiende tijd. De Finse coureur van Mercedes had problemen om vanuit Finland naar Bakoe te reizen, maar was toch op tijd om in zijn bolide te kruipen voor de eerste training.

Verstappen sprak voor Bakoe de verwachting uit dat hij niet zo zal domineren als in Monaco en rekent er ook op dat Mercedes, dat tegenviel in het prinsdom, sterk zal terugkeren. De 23-jarige Nederlander eindigde nog nooit op het podium in Azerbeidzjan. Hij heeft er twee uitvalbeurten meegemaakt; in 2018 had hij een dure botsing met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo. “Het is niet een van mijn favoriete circuits, eerlijk gezegd”, zei hij.