Verstappen tevreden na sterke eerste dag Red Bull in Bakoe

Max Verstappen sprak van een heel goede start van zijn team Red Bull in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Limburger zette in de eerste vrije training de snelste tijd neer en moest in de tweede training alleen zijn teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden.

“Qua performance hebben we een hele goede start van het weekend hier in Bakoe”, zei Verstappen. “Het was behoorlijk winderig vandaag, wat voor niemand echt gemakkelijk was, maar wat het wel zeker meer interessant maakt. In de eerste training voelde de wagen goed aan zat ik er lekker in. Voor de tweede training maakten we een paar aanpassingen om te kijken of dat beter ging, maar ik denk dat het dat niet was.”

Verstappen kijkt met vertrouwen naar de zaterdag. “Tot dusverre lijken we als team behoorlijk sterk en daar ben ik heel tevreden mee.”

Teamgenoot Pérez sprak van zijn beste vrijdag van dit seizoen. “Vandaag voelde het alsof ik de wagen nog beter begreep en weet hoe ik hem moet besturen.” Ook teambaas Christian Horner had dat gevoel. “Dit was het sterkste optreden van ‘Checo’ dit jaar en dat is bemoedigend”, oordeelde hij.