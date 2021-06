Volleyballers boeken tegen Duitsland eerste zege Nations League

De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste zege geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in het Italiaanse Rimini met 3-2 van Duitsland. De zege kwam na vier nederlagen tegen achtereenvolgens Rusland, Japan, Iran en Slovenië.

Piazza speelde tegen de Duitsers het merendeel van de wedstrijd met Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Bennie Tuinstra, Michael Parkinson, Twan Wiltenburg en libero Just Dronkers. Ter Horst en Abdelaziz waren de puntenpakkers in de vijfsetter met respectievelijk 26 en 24 punten. Ook Parkinson en Tuinstra hadden een groot aandeel in de score met 16 en 13 punten.

Oranje won de eerste set met 25-18 en leidde in de tweede met 22-20, maar gaf alsnog de set met 23-25 uit handen. In de derde set was er het herstel met de winst van 25-20. In het vierde bedrijf had Nederland de kansen om het af te maken, maar troefde Duitsland de ‘Lange Mannen’ toch weer af: 23-25. In de beslissende vijfde set kon de ploeg van Piazza wel doorzetten: 15-13.