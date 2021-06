Zeilster Bouwmeester klimt in Medemblik naar tweede plaats

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester (Laser Radial) is op de Allianz Regatta in Medemblik geklommen naar de tweede plaats. De Nederlandse zeilster heeft na de zesde race op het IJsselmeer alleen nog Marie Barrue uit Frankrijk voor zich.

Het lijkt steeds beter te gaan met Bouwmeester. “Toch had ik gisteren niet het idee dat ik niet super aan het varen was”, aldus Bouwmeester, die al zeker is van Tokio. “Maar het was gewoon best wel een moeilijke dag. De wind was erg op en neer. Ik zat er twee keer naast bij de start en daarna kreeg ik echt nul kansen meer. Ik had echter het idee van: er gaan best wel een hoop dingen goed. Elke race word ik weer beter. Dus blij dat de wind vandaag wat stabieler was. Dat hielp.”

Duko Bos geeft zichzelf in de Laser nog een goede kans op olympische kwalificatie. Hij won namelijk race zes op de Allianz Regatta. Met dit resultaat klimt Bos naar de zesde plaats in het klassement. Met nog twee wedstrijden in de gold fleet heeft de Rotterdammer daarmee nog steeds een reƫle kans op een ticket naar Tokio.

“Door mijn hoofd erbij te houden win ik”, zei Bos. “Dus ik kan het wel. Maar ik moet het elke race laten zien. Maar de druk speelt mee, dat merk ik wel. Vermoedelijk omdat ik te graag wil. Het is lastig om het zo uit te voeren zoals je het in de training zou doen. Morgen nog twee races en als ik twee keer wel mijn niveau laat zien, dan heb ik nog hoop.”

Lillian de Geus is de nummer drie in het klassement van de klasse RS:X. Hier heeft de Italiaanse Marta Maggetti na acht races de leiding.

Vanwege wat meer wind waren de omstandigheden voor de zeilers beter dan in de voorgaande dagen.