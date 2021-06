Djokovic zonder problemen naar vierde ronde in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft zonder veel problemen de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De Servische nummer 1 van de wereld won in drie sets van de Litouwer Ricardas Berankis: 6-1 6-4 6-1.

Djokovic had maar anderhalf uur nodig om de klus te klaren. De Serviër, ook de nummer 1 van de plaatsingslijst in Parijs, maakte het in de derde set met de derde break snel af: 6-1.

In de achtste finale zal Djokovic het opnemen tegen het 19-jarige Italiaanse talent Lorenzo Musetti, bezig aan zijn eerste Roland Garros. De nummer 76 van de wereldranglijst versloeg zijn landgenoot Marco Cecchinato in vijf sets: 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3.