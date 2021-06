Hockeysters openen EK met ruime zege op Ierland

De Nederlandse hockeysters zijn het EK in eigen land begonnen met een ruime zege van 4-0 op Ierland. De titelverdediger speelde nog verre van vloeiend in het met 3500 toeschouwers gevulde Wagener Stadion van Amstelveen, maar de tegenstander was te zwak om de thuisploeg ook maar enig moment in gevaar te brengen.

Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Alyson Annan al met 3-0 na treffers van Caia van Maasakker (strafbal), Laurien Leurink en Frédérique Matla. In de tweede helft scoorde Leurink nogmaals. Ondanks het overwicht kon Oranje de score niet verder vergroten.

De wedstrijd was overigens een herhaling van de WK-finale van 2018. Toen haalde Ierland heel verrassend de eindstrijd, maar daarin kon de ploeg niet overtuigen. Nederland won de finale destijds zelfs met 6-0.

Van Maasakker speelde haar 200e interland en die sierde ze in de 9e minuut op met haar 64e goal voor het Nederlands team. Ze scoorde uit een strafbal die de scheidsrechter gaf na een overtreding op Laura Nunnink. Na een klein kwartier kwam EK-debutante Felice Albers door over rechts via de achterlijn. Ze gaf de bal of op Leurink die simpel binnentikte: 2-0.

Kort voor rust was Matla trefzeker uit een strafcorner. Haar sleeppush ging dwars door de benen van de Ierse keepster Ayeisha McFerran. Een kwartier voor tijd viel de vierde goal voor de Nederlandse ploeg, die het EK niet alleen speelt om voor de derde keer op rij de titel te veroveren, maar zeker ook als voorbereiding op de Olympische Spelen. Leurink maakte een actie bij de achterlijn en werkte de bal van dichtbij in het doel.

Routinier Eva de Goede speelde ook weer mee bij Oranje. Ze is net hersteld van een polsbreuk en speelde om die reden met een brace om het gewricht. Ze was tevreden over het spel van haar ploeg. “Een goede overwinning. Hier en daar nog wat rommelig, maar we hebben ook goed spel laten zien”, zei de hockeyster bij de NOS. “Het is sowieso een feestje dat we mogen spelen met publiek. Het voelde alsof het stadion vol zat en dat is zo lekker. Het is ook een mentaal iets, het publiek kan je echt naar een hoger niveau tillen.”