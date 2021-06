Hockeysters starten jacht op derde Europese titel op rij

De Nederlandse hockeysters beginnen in Amstelveen aan hun jacht op de derde Europese titel op rij. De ploeg van bondscoach Alyson Annan gebruikt het EK daarnaast als voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio deze zomer.

De eerste tegenstander van Oranje is Ierland. Het is een herhaling van de WK-finale van 2018, waar Ierland verrassend de eindstrijd haalde. Daarin waren de Nederlandse hockeysters toen met 6-0 te sterk.

Eva de Goede is teruggekeerd in de selectie van Oranje. Ze is net hersteld van een polsbreuk.

Nederland speelt om 15.30 uur in het Wagener Stadion in Amstelveen tegen Ierland. Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Spanje en Schotland.

In het Wagener Stadion zijn dagelijks 3500 fans welkom.