Leclerc pakt met crash pole in Bakoe, derde startplek Verstappen

Max Verstappen heeft opnieuw geen poleposition kunnen veroveren. Hij zette in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd neer in zijn Red Bull. De Monegask Charles Leclerc was de snelste op het verraderlijke circuit van Bakoe. Kort nadat hij in zijn Ferrari de 1.41,218 op de klokken had gezet, vloog hij uit de bocht en reed zijn voorvleugel kapot.

De Japanner Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) was vlak voor hem in dezelfde bocht tegen de vangrail gecrasht. Die incidenten zorgden voor de vierde rode vlag van de dag en een voortijdig einde van de kwalificatie. Verstappen kreeg daardoor niet meer de gelegenheid zijn tijd te verbeteren. Hij start zondag in de race vanaf de tweede startrij. Schuin achter Leclerc op de eerste startrij staat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de tweede tijd noteerde in de kwalificaties.

De 23-jarige Verstappen is na vijf races de leider in het kampioenschap. Hij nam de eerste positie over van Hamilton na zijn zege twee weken geleden in de Grote Prijs van Monaco.