Nadal na hard werken naar vierde ronde op Roland Garros

Tennisser Rafael Nadal heeft de laatste zestien bereikt op het Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs. De Spaanse titelverdediger had het zeker niet gemakkelijk tegen de Brit Cameron Norrie, maar won alsnog in drie sets: 6-3 6-3 6-3.

Nadal jaagt op zijn vijfde Roland Garros-zege op rij en zijn veertiende titel in totaal op het Parijse gravel. Tegen Norrie, die hem op de Australian Open ook al goed tegenstand wist te bieden, had Nadal het vooral in de tweede set lastig. De Britse nummer 45 van de wereldranglijst nam twee keer een break voorsprong in de set, maar Nadal kwam terug tot 3-3 en besliste de set met enkele fraaie punten.

In de derde set had de Spaanse nummer drie van de plaatsingslijst aan één break voldoende om uit te lopen naar 5-2. Norrie weerde zich goed en sloeg een matchpoint van Nadal weg. Op 5-3 besliste de Spaanse gravelspecialist het alsnog op eigen service.