Norris voor straf drie plekken naar achteren in startgrid Bakoe

Formule 1-coureur Lando Norris is in de startopstelling voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan voor straf drie plaatsen naar achteren gezet. De 21-jarige Brit van McLaren vertrekt nu zondag in de race niet vanaf de zesde, maar de negende positie.

De wedstrijdleiding constateerde tijdens de eerste van de drie kwalificatiesessies (Q1) dat Norris op het circuit van Bakoe bleef rijden terwijl de rode vlag wapperde en de opdracht voor de coureurs luidde zo snel mogelijk de pitstraat op te zoeken. Uit videobeelden bleek dat Norris wel van plan was te pitten, maar zijn team gaf net iets te laat door dat hij naar ‘binnen’ kon. De snelheid van Norris was te hoog om nog af te buigen en om die reden reed hij door.

Norris maakt tot dusver een sterk seizoen door; hij eindigde al twee keer als derde en staat ook derde in het kampioenschap achter leider Max Verstappen en Lewis Hamilton.