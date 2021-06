Ook Svitolina vroegtijdig klaar op Roland Garros

De Oekraïense Elina Svitolina is de volgende tennisster uit de top 10 die al in een vroeg stadium Roland Garros heeft moeten verlaten. De Tsjechische Barbora Krejcikova was in de derde ronde te sterk voor de nummer 5 van de plaatsingslijst. Ze won in twee sets: 6-3 6-2.

Door de nederlaag van Svitolina zijn er bij het grandslamtoernooi van Parijs nog maar drie speelsters over van de tien hoogst gerangschikte tennissters. De als vierde geplaatste Sofia Kenin en titelverdedigster Iga Swiatek komen later op zaterdag in actie voor hun partij in de derde ronde. Serena Williams, de nummer 7 van de plaatsingslijst, is al door naar de laatste zestien.

Voor Krejcikova is het het tweede jaar op rij dat ze de vierde ronde haalt op Roland Garros. Ze treft daarin de Amerikaanse Sloane Stephens.