Tennisser Wawrinka mist ook Wimbledon door blessure

Tennisser Stan Wawrinka heeft zich afgemeld voor Wimbledon, het grastoernooi dat op 28 juni begint. De Zwitser heeft nog steeds te veel last van een blessure aan de linkervoet die hem ook weghield van Roland Garros, waar hij in 2015 een van zijn drie grandslamtitels veroverde.

De voormalig nummer 3 van de wereld onderging eerder dit jaar een operatie aan de gekwetste voet. Sinds maart kwam hij al niet meer in actie op de tennisbaan. Wawrinka nam vijftien keer deel aan Wimbledon waar hij in 2014 en 2015 de kwartfinales haalde. De 36-jarige tennisser werkt aan zijn herstel in zijn woonplaats Monaco. Hij liet eerder nog weten te hopen op tijd fit te zijn voor het grasseizoen.