Tennissers Koolhof en Rojer stranden in dubbelspel Roland Garros

Tennissers Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn in de derde ronde van het dubbelspel van Roland Garros uitgeschakeld. De twee Nederlanders die sinds kort een duo vormen, verloren in drie sets van Aleksandr Boeblik en Andrej Goloebev uit Kazachstan: 7-6 (2) 3-6 6-4.

Koolhof en Rojer waren in Parijs als elfde geplaatst. Ze verloren de eerste set in een tiebreak, maar knokten zich goed terug met 6-3 in de tweede set. Meteen in de derde set verloor Rojer zijn opslagbeurt en die achterstand konden de Nederlanders niet meer goedmaken. Op 5-3 kreeg het duo uit Kazachstan het eerste matchpoint op de service van Rojer, maar die wisten Koolhof en Rojer nog weg te werken. Op het tweede matchpoint op de opslag van Goloebev was het wel raak.

Koolhof en Rojer beƫindigden eerder deze lente de samenwerking met de partners waarmee ze het seizoen waren begonnen. Koolhof begon 2021 aan de zijde van de Pool Lukasz Kubot, Rojer speelde samen met Marcelo Melo uit Braziliƫ.