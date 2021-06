Verstappen in de boarding tijdens derde vrije training

Max Verstappen is met zijn Red Bull-bolide tijdens de derde vrije training voor de GP van Azerbeidzjan in de Formule 1 in de boarding beland. Dat gebeurde op vrijwel dezelfde plek waar Ferrari-rijder Charles Leclerc vrijdag een bocht miste.

Verstappen slaagde er niet in zijn auto in de achteruit te krijgen en stapte mopperend uit. De vrije training lag enige tijd stil tot de bolide van Red Bull was verplaatst.

De Nederlander begint zondag voor het eerst als leider van het WK-klassement aan een grand prix. Zaterdagmiddag volgt de kwalificatie. waarbij het de vraag is of Red Bull de bolide van Verstappen op tijd hersteld heeft.