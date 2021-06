Fabio Quartararo heeft voor de vijfde keer op rij poleposition veroverd in de MotoGP. De Fransman won op zijn fabrieksmachine van Yamaha ook de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje. Hij was op het circuit van Barcelona nipt sneller dan de Australiër Jack Miller (Ducati). Het verschil was 37 duizendsten. De Fransman Johann Zarco (Ducati) reed de derde tijd.

Quartararo is ook de leider in het kampioenschap. Hij won al drie grands prix dit jaar. Zarco is de nummer 2 in de stand.