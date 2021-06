Wielrenner Tiller klopt Van Poppel in Dwars door het Hageland

Wielrenner Danny van Poppel heeft net naast de zege gegrepen van Dwars door het Hageland in België. De 27-jarige wielrenner van Intermarché zat goed geplaatst voor een sprint in Diest, maar op de oplopende finish werd hij verrast door de ijzersterke Noor Rasmus Tiller van Uno-X. Van Poppel werd tweede voor de Belg Yves Lampaert.

Een kopgroep van acht renners met daarbij Boy en Danny van Poppel nam een voorsprong van zo’n 40 seconden op het traject tussen Aarschot en Diest, met daarin enkele gravelstroken en tien klimmetjes. Boy van Poppel probeerde op 8 kilometer van de streep weg te rijden, maar dat lukte niet. Hij zette zich daarna op kop om zijn broer Danny zo goed mogelijk te positioneren voor de sprint. Die werd echter verrast door het sterke eindschot bergop van de 24-jarige Noor Tiller.

De Tsjechische wielrenner Zdenek Stybar moest na een zware val op 42 kilometer voor de finish opgeven.

“De tevredenheid overheerst na een mooie tweede plaats maar ik ben en blijf natuurlijk een winnaarstype”, zei Danny van Poppel, die voor de derde keer dit jaar als tweede eindigde. “De overwinning zou een gepaste beloning geweest zijn voor de ploeggenoten want wat een werk hebben zij weer verzet! Mijn broer Boy op kop natuurlijk, letterlijk en figuurlijk. Hij was gigantisch sterk en hield het tempo zo hoog dat niemand zin had om aan te vallen. Ik zat perfect in zijn wiel.”

Zo kon Van Poppel zich goed voorbereiden op de finale, maar daarin werd hij verrast door Tiller. “We doen alles perfect maar botsen op het einde gewoon op een sterke Noor. De topvorm heb ik nog niet te pakken maar iedereen heeft vandaag wel kunnen zien dat ik op de goede weg ben.”