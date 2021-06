Zeiler Bos mist olympische kwalificatie in Medemblik

Zeiler Duko Bos is er niet in geslaagd zich op de Allianz Regatta in Medemblik te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. In de Laserklasse (ILCA7) moest hij een top 5-resultaat halen voor kwalificatie, maar door een 19e en 14e plaats zaterdag zakte Bos naar plek 12 in het klassement en mist hij de medalrace van zondag.

“Het ging niet echt goed. Ik maak het te moeilijk in mijn hoofd en daardoor heb ik niet kunnen laten zien wat ik kan”, zei Bos. “Ik baal er heel erg van.”

Bos zei dat hij positief in de wedstrijd ging, maar het lukte hem vervolgens niet om het te laten zien. “Dan mis ik toch het vertrouwen in mijzelf en vaar ik niet zoals ik wil varen. Zoals ik kan varen. Als ik hier het beste van mezelf had laten zien en het was dan net niet gelukt, dan weet ik dat ik er alles aan gedaan heb. Nu heb ik dat gevoel niet en baal ik extra.”

Niels Broekhuizen staat na een vijfde en vierde plaats vierde in het klassement en kan met een goed resultaat nog tweede of derde eindigen.