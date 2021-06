Amerikaanse honkballers pakken vijfde ticket Olympische Spelen

De Amerikaanse honkballers hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. ‘Team USA’ versloeg in de zogeheten superronde op het olympisch kwalificatietoernooi in Florida ook Venezuela (4-2) en verzekerde zich zo van het vijfde startbewijs. Gastland Japan, Zuid-Korea, Israël en Mexico waren al zeker van deelname aan de Spelen.

De Nederlandse honkballers kunnen eind deze maand (22-26 juni) in Mexico het laatste ticket bemachtigen. Het zogeheten koninkrijksteam, dat dan onder leiding staat van Hensley Meulens, neemt het op het laatste OKT op tegen Australië, de Dominicaanse Republiek en Venezuela. Het toernooi zou eigenlijk in Taiwan worden gehouden, maar het gastland heeft zich vanwege de coronaperikelen teruggetrokken.

Honkbal staat voor het eerst sinds 2008 weer op het programma bij de Spelen. De Verenigde Staten pakten de olympische titel in 2000. Drievoudig olympisch kampioen Cuba (1992, 1996 en 2004) wist zich afgelopen week niet te plaatsen voor de Spelen van Tokio. De laatste olympische titel, in 2008, ging naar Zuid-Korea. De Nederlandse honkballers bleven toen in de groepsfase steken.