Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen naar finale in Ostrava

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de finale bereikt op het viersterrentoernooi uit de WorldTour in Ostrava. Het duo versloeg de Brazilianen George en André in drie sets: 22-20 24-26 16-14.

De toeschouwers in het beachstadion van de Tsjechische stad Ostrava zagen een spannende wedstrijd, waarin de verschillen in iedere set klein waren. In de eerste kregen de Brazilianen op 20-19 een setpunt, maar Brouwer en Meeuwsen wisten de set alsnog naar zich toe te trekken. In de tweede set liet het Nederlandse duo, zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, een paar kansen liggen om de partij te beslissen. In de laatste set namen ze een voorsprong van 14-12, maar George en André kwamen weer op gelijke hoogte. Brouwer en Meeuwsen maakten het daarna alsnog af.

“Geweldig om in zo’n vol stadion te spelen”, zei Meeuwsen. “Het zag er misschien uit alsof we vermoeid waren, maar ik voel me topfit”, aldus Brouwer. “Ik ben 120 procent. We zijn klaar om alles te geven in de finale tegen het Tsjechische team.” Brouwer en Meeuwsen nemen het om 17.00 uur op tegen Ondrej Perusic en David Schweiner.

In de kwartfinales hadden Brouwer en Meeuwsen afgerekend met Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde (21-19 21-18). Varenhorst en Van de Velde konden zich in Ostrava verzekeren van deelname aan de Spelen als ze in de top 3 waren geëindigd. Zij krijgen nu nog één kans, op de Continental Cup van eind deze maand in Den Haag.