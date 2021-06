Brooklyn Nets wint eerste duel met Bucks, maar verliest Harden

De basketballers van Brooklyn Nets hebben het eerste duel met Milwaukee Bucks in de tweede ronde van de play-offs in de NBA gewonnen, maar ze verloren wel James Harden. De 31-jarige Amerikaan greep al in de eerste minuut naar de achterkant van zijn rechterbovenbeen en liep direct van het veld af. Een MRI-scan moet uitwijzen hoe ernstig de schade is.

Zonder Harden, één van de sterren van de Nets, boekte de ploeg uit New York wel een overwinning: 115-107. Kevin Durant (29 punten) en Kyrie Irving (25) waren de topscorers bij de thuisclub. Giannis Antetokounmpo kwam bij de Bucks tot 34 punten. In de reguliere competitie waren de Nets in het oosten op de tweede plek geëindigd, net voor de Bucks.

Harden miste in april en mei al ruim twintig wedstrijden vanwege een hamstringblessure. Coach Steve Nash vreest dat hij zijn topspeler voorlopig weer moet missen. Maandag treffen de Nets en de Bucks elkaar opnieuw in New York in de best-of-sevenserie. De ploeg die vier duels wint, plaatst zich voor de finale in het oosten.