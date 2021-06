Het Canadees ijshockeyteam heeft in Riga de wereldtitel veroverd. De grootmacht in deze sport versloeg titelhouder Finland met 3-2 na verlenging. Nick Paul van Ottawa Senators maakte in de extra tijd het beslissende doelpunt.

Voor Canada was het de 27e wereldtitel en de eerste sinds 2016. Daarmee staat de ijshockeynatie nu op gelijke hoogte met recordhouder Rusland, Finland blijft op drie wereldtitels staan.

In de strijd om het WK-brons won de Amerikaanse ploeg met 6-1 van Duitsland.