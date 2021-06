Drie keer goud goud voor roeiploegen bij wereldbeker

De Nederlandse roeiselectie heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Sabaudia drie keer goud en één keer zilver veroverd. Ilse Paulis en Marieke Keijser waren de beste in de lichte dubbeltwee. De Nederlandse vier-zonder, eerder dit jaar al Europees kampioen, won met overmacht terwijl ook Lisa Scheenaard en Roos de Jong zegevierden in de dubbeltwee.

Paulis was verbaasd over de tijd van 6.43 die ze met Keijser had gerealiseerd. “We wisten dat de omstandigheden goed waren. We wilden alles geven, maar eerlijk gezegd konden we amper geloven dat we deze tijd hadden geroeid”, vertelde Paulis, die met Keijser in 2019 zilver veroverde op de WK. Ze hielden nu Italië en Zwitserland achter zich.

De vier-zonder, bestaande uit Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester, waren een klasse apart met twee bootlengten voorsprong op Denemarken en Polen. “Een mooie laatste race voor Tokio. We wilden hier graag winnen. We weten dat hier veel wind staat en wilden ons graag onder deze omstandigheden testen”, zei Florijn, die met haar teamgenoten in april voor de derde keer op rij Europees kampioen werd.

Scheenaard en De Jong wonnen ook al overtuigend met de Duitse vrouwen 3 seconden achter zich als tweede. Zilver was er voor skiffeuse Sophie Souwer, die alleen de Oekraïense Diana Dimtsjenko voor moest laten.

Een tegenvaller was het optreden van de Nederlandse vrouwendubbelvier. De Europese kampioenen – Laila Youssifou, Inge Janssen, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen – eindigden als vierde, al was het verschil met een podiumplaats slechts één honderdste.