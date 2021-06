Eerste zege Oliveira in MotoGP, WK-leider worstelt met pak

De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen geboekt in de MotoGP. De 26-jarige KTM-coureur, die vorig jaar twee races won in de koningsklasse, zegevierde in de Grote Prijs van Catalonië op het circuit van Barcelona. WK-leider Fabio Quartararo kreeg in de slotfase van de race problemen met zijn pak, dat open sprong.

De Fransman verloor de borstbescherming die onder zijn pak zat en slaagde er niet meer in de rits dicht te krijgen. Hij reed in de laatste rondes met ontblote borst rond. Quartararo kreeg ook nog een tijdstraf van 3 seconden omdat hij in de slotfase een bocht afsneed. De Fransman kwam weliswaar als derde over de finish, achter Oliveira en zijn landgenoot Johann Zarco, maar zakte door zijn tijdstraf naar de vierde plek.

De Australiër Jack Miller mocht met Oliveira en Zarco naar het podium. Ze toonden daar een T-shirt met een afbeelding van Jason Dupasquier, de Zwitserse coureur uit de Moto3 die vorige week overleed aan de gevolgen van een crash op het circuit van Mugello.

Quartararo startte voor de vijfde race op rij van poleposition, maar hij werd al voor de eerste bocht gepasseerd door Miller en Oliveira, die de leiding nam. De Fransman meldde zich in het verloop van de race weer vooraan. Problemen met zijn banden én zijn pak kostten Quartararo echter een podiumplaats. Hij gaat wel nog steeds aan kop in het WK met 118 punten. Zarco staat tweede op 17 punten.

De veelvoudig wereldkampioenen Marc Márquez en Valentino Rossi beleefden weer een race om snel te vergeten. Beiden belandden in de grindbak. Voor Márquez, terug in de MotoGP na een gecompliceerde armbreuk die hem vrijwel het volledige vorig seizoen aan de kant hield, was het al de derde uitvalbeurt op rij.