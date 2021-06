Federer na nachtwerk naar vierde ronde op Roland Garros

Roger Federer heeft met de nodige moeite de vierde ronde bereikt van Roland Garron. De in Parijs als achtste geplaatste Zwitser won in vier sets van de Duitser Dominik Köpfer: 7-6 (5) 6-7 (3) 7-6 (4) 7-5. Het kostte de 39-jarige voormalig nummer 1 van de wereld ruim drieënhalf uur.

Federer neemt het in de achtste finales op tegen de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer 9 van de plaatsingslijst won in drie sets van de Zuid-Koreaan SoonWoo Kwon (7-6 (6) 6-3 6-4).

Federer kwam bij zijn laatste optreden op het Franse grandslamtoernooi in 2019 tot de halve finales waarin hij moest buigen voor Rafael Nadal. Daarvoor deed hij drie jaar niet mee en ook de uitgestelde editie van vorig jaar liet hij aan zich voorbij gaan. Als nummer 8 van de plaatsingslijst treft hij mogelijk de als eerste geplaatste Novak Djokovic in de kwartfinales.

Tegen Köpfer ging het in het lege Court Philippe-Chatrier niet gemakkelijk. Na een gelijkopgaande set won Federer na ruim een uur de tiebreak. In de tweede set gaf de Zwitser tot twee keer toe een break voorsprong weg. In de tiebreak was de Duitse nummer 59 van de wereldranglijst vervolgens de sterkste. Köpfer brak meteen daarna de opslagbeurt van Federer, maar die kwam weer langszij tot 4-4. Met een fraaie dropshot in de tiebreak besliste de Zwitser de derde set.

De Duitser leek van slag en leverde in de vierde set al snel op 1-1 zijn opslag in. Köpfer wist zich na een strafpunt wegens spugen op de baan toch weer op te richten en maakte de break achterstand ongedaan. Op 5-5 kreeg Federer twee breakpoints en benutte meteen de eerste. Op eigen service maakte hij het op zijn tweede matchpoint vervolgens af. “Bedankt dat jullie niet in slaap zijn gevallen”, zei de Zwitser in het korte interview na afloop tegen de kijkers.