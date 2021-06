Federer overweegt op te geven op Roland Garros

Roger Federer overweegt zich terug te trekken van het Franse Open, ondanks dat de tennisser de laatste 16 heeft bereikt na een spannende zege in vier lange sets op de Duitser Dominik Koepfer. Hij deed dat in een wedstrijd die ruim drieënhalf uur duurde en pas na middernacht eindigde.

“Ik moet beslissen of ik doorga met spelen of niet. Is het te riskant om druk te blijven uitoefenen op de knie? Is het een goed moment om te rusten?,” vroeg De Zwitserse tennisser die in augustus 40 wordt, zich na het duel af.

De twintigvoudig Grand Slam-titelwinnaar, die in 2020 twee knieoperaties onderging en pas zijn derde toernooi speelt sinds de Australian Open van vorig jaar, heeft altijd gezegd dat Wimbledon dit jaar zijn belangrijkste toernooi is. Dat toernooi begint over ruim drie weken.

Als de als achtste geplaatste Federer doorspeelt in Parijs, ontmoet hij maandag de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 9 van de plaatsingslijst.