Federer trekt zich terug op Roland Garros

Roger Federer komt niet meer in actie op Roland Garros. De Zwitserse tennisser bereikte zaterdag na middernacht de vierde ronde na een partij tegen de Duitser Dominik Köpfer die ruim drieëneenhalf uur duurde. Federer zei na afloop al te overwegen de strijd te staken in Parijs om zo zijn knie niet te veel te belasten.

Federer, die vorig jaar twee knie-operaties onderging, verklaarde eerder dat Wimbledon voor hem dit jaar het belangrijkste toernooi is. Dat toernooi begint over drie weken. In de vierde ronde in Parijs zou hij het opnemen tegen de Italiaan Matteo Berrettini.

“Na overleg met mijn team heb ik besloten dat het beter is dat ik Roland Garros verlaat”, verklaarde de 39-jarige Zwitser, die net als zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal twintig grandslamtitels achter zijn naam heeft staan. “Na twee operaties aan mijn knie en meer dan een jaar revalideren is het belangrijk dat ik naar mijn lichaam luister. Ik moet mezelf niet te zwaar belasten op mijn weg naar volledig herstel.” Nadal wordt met toernooiwinst in Parijs alleen recordhouder.

Federer, die de afgelopen zeventien maanden amper nog toernooien speelde vanwege zijn knieproblemen, had het fysiek zwaar tijdens zijn vier sets vergende partij tegen Köpfer. Met het vooruitzicht op weer een zware klus tegen Berrettini, liet de Zwitser al doorschemeren een optreden in de tweede week van Roland Garros mogelijk te skippen met het oog op Wimbledon. “We analyseren mijn wedstrijden en kijken steeds wat het beste is om te doen. Dat zullen we morgen ook weer doen”, zei Federer na de partij, inmiddels in de nacht. “Het is steeds een afweging tussen doorspelen of juist rust pakken.”

“Het spijt ons dat Roger Federer zich terugtrekt, maar hij heeft weer een geweldig gevecht geleverd”, zei toernooidirecteur en oud-tennisser Guy Forget. “We waren blij hem te zien terugkeren in Parijs waar hij drie partijen van een hoog niveau heeft gespeeld. We wensen hem het allerbeste voor de rest van het seizoen.”