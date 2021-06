Formule 1-leider Verstappen start vanaf derde plek in Bakoe

Max Verstappen moet zondag in de Grote Prijs van Azerbeidzjan vanaf de derde startplek zijn leidende positie plaats in het kampioenschap van de Formule 1 zien te verdedigen. Zijn grootste rivaal, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, start voor hem van de eerste startrij. Poleposition is voor Charles Leclerc.

De Monegask van Ferrari was zaterdag in een rommelige kwalificatie de snelste. Door crashes van Yuki Tsunoda en Carlos Sainz werd de sessie voortijdig afgevlagd en kon Verstappen geen ultieme poging ondernemen alsnog de beste tijd neer te zetten.

De Limburger van Red Bull was ondanks die tegenslag toch tevreden over de prestatie van zijn auto. Hij zei na de kwalificatie dat hij kansen ziet op een goed resultaat op het stratencircuit van Bakoe, waar ruimte is om in te halen, maar waar in de verraderlijke krappe bochten een foutje snel is gemaakt.

In de titelstrijd heeft Verstappen 4 punten voorsprong op Hamilton.