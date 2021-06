Hassan loopt wereldrecord met ‘zware benen door jetlag’

Sifan Hassan wist dat ze de vorm had voor een wereldrecord op de 10.000 meter. “Ik heb zelfs de vorm voor een tijd van onder de 29 minuten, maar vooraf heb ik niet al te hoog van de toren willen blazen. Ik had de laatste dagen toch wat zware benen, ik denk van de jetlag”, zei de atlete na haar onwaarschijnlijke race op de FBK Games in Hengelo.

Hassan liep vrijwel solo naar een tijd van 29.06,82, ruim 11 seconden onder de vorige recordtijd van de Ethiopische Almaz Ayana (29.17,45). “Het is onbeschrijflijk. Want al wist ik dat ik het kon, je moet het ook doen. Vooraf was ik best wel bang dat het niet zou lukken.”

Hassan bereidde zich voor op hoogte in de Amerikaanse staat Utah. Ze week uit naar Park City omdat ze in haar geliefde Portland niet optimaal kon trainen vanwege coronamaatregelen. “Maar ik had ook hoogte nodig om goed aan het uithoudingsvermogen te werken. De trainingen gingen heel goed daar en sterkten mij in de overtuiging dat ik het wereldrecord kon aanvallen.”

Na zes rondjes kwam ze alleen aan kop en toen moest Hassan nog negentien ronden. “Het was heel zwaar, vooral ook mentaal. Sommige kilometers had ik het echt moeilijk, maar ik kon me toch concentreren op die flikkerende ledlampjes aan de binnenkant van de baan. Die gaven het tempo aan dat ik moest lopen. De laatste twee ronden heb ik zelfs het tempo verhoogd. Als je ook goed wil zijn op de 1500 meter, dan moet je heel hard kunnen lopen in de slotfase.”