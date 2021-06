Hockeyers geven in slotfase voorsprong tegen Duitsland weg: 2-2

De Nederlandse hockeyers hebben bij het EK in Amstelveen in de groepswedstrijd tegen Duitsland de zege laten glippen. Oranje leidde tot ver in het vierde en laatste kwart met 2-0 dankzij treffers van Seve van Ass en Thierry Brinkman. In de slotfase kwamen de Duitsers toch nog terug tot 2-2. De doelpunten vielen uit een strafbal en een strafcorner.

Nederland begon vrijdag aan het EK met een overwinning tegen Frankrijk (3-0). Oranje speelt dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen Wales, dat in de eerste poulewedstrijd met 8-1 verloor van Duitsland.

Oranje had tegen Duitsland nog iets goed te maken. De ploeg van bondscoach Max Caldas ging in maart in de Pro League twee keer in het Wagener Stadion onderuit tegen de achtvoudige Europese kampioen (1-3 en 2-4).

Nederland kwam in het eerste kwart op voorsprong via een strafcornervariant, die door Van Ass werd afgerond. Dankzij doelman Pirmin Blaak ontsnapte Oranje daarna een aantal keer aan de gelijkmaker. Sander de Wijn (naast) en Billy Bakker (doelpunt afgekeurd wegens bolle kant van de stick) waren dicht bij 2-0.

Na de rust bleef Nederland opnieuw door een serie reddingen van Blaak overeind. Uit een fraaie aanval verdubbelde Brinkman de voorsprong. In de slotfase kwam Oranje echter onnodig in de problemen. Doelman Blaak moest naar de kant vanwege een groene kaart, die hij kreeg voor het wegschieten van de bal na het fluitsignaal. Met tweede keeper Maurits Visser in het doel kwamen Christopher Rühr en Lukas Windfeder alsnog tot scoren: 2-2.

“Het was superdom van mij om die bal weg te tikken”, bekende Blaak bij de NOS. “Het wordt normaal nooit bestraft, maar nu was het een heel dure groene kaart. Daar baal ik echt van.”

Blaak werd na afloop nog wel tot man of the match uitgeroepen. “Dat was ik misschien 58 minuten lang, maar in de laatste 2 minuten zeker niet. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb mijn team benadeeld. Ik hoopte nog wel dat de schade zonder mij zou meevallen, maar het viel bij ons ineens als een kaartenhuis in elkaar. We hadden meer verdiend dan een gelijkspel, maar door mij hebben we de overwinning verspeeld. Het was mijn schuld.”