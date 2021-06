Klapband kost Verstappen zeker lijkende zege in Bakoe

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Azerbeidzjan een zeker lijkende overwinning zien vervliegen. Vijf rondes voor het einde klapte op het rechte stuk op hoge snelheid een achterband bij de Red Bull van de Nederlandse Formule 1-coureur, die daardoor in de muur belandde. Verstappen reed onbedreigd aan kop op het stratencircuit van Bakoe.

De 23-jarige Nederlander leek op weg om zijn leidende positie in het WK-klassement te verstevigen. Zijn voornaamste rivaal, Lewis Hamilton, reed op de derde plaats achter de Red Bulls van Verstappen en Sergio Pérez. Door een klapband, links achter, liep de Nederlander echter 25 punten mis.

De kopman van Red Bull stapte na zijn crash gedesillusioneerd uit. Met de handen op zijn knieën keek Verstappen even naar de achterkant van zijn gehavende bolide. Hij schopte daarna boos tegen de lekke band. Terug in de pits werd hij opgewacht door Helmut Marko, de topman van Red Bull die Verstappen even troostend knuffelde. Volgens de Oostenrijkse renstal had niets erop gewezen dat er problemen waren met de Pirelli-band.

Na enkele rondjes achter de safety car besloot de wedstrijdleiding om de rode vlag uit te hangen, ten teken dat de race werd gestaakt. Alle coureurs moesten hun auto in de pitsstraat parkeren. De wedstrijdleiding besloot na overleg dat de laatste twee rondes nog uitgereden gaan worden. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, heeft de leiding in handen. Hamilton ligt op de tweede plaats. De Brit, zevenvoudig wereldkampioen, kan in de strijd om de wereldtitel weer een aardige voorsprong nemen op Verstappen.

Zo’n vijftien rondes voordat de achterband van Verstappen klapte, overkwam Lance Stroll dat ook al op het rechte stuk. De Canadees belandde daardoor met zijn Aston Martin ook hard in de vangrails. De safety car kwam de baan op, zodat de rommel opgeruimd kon worden.

Verstappen startte in Bakoe vanaf de derde plek, maar reed het grootste deel van de race vooraan. Hij passeerde bij het ingaan van de zevende ronde Charles Leclerc. De Monegask had poleposition gepakt in zijn Ferrari, maar werd na twee rondes op het lange rechte stuk voorbij gereden door Hamilton. Verstappen passeerde de Brit dankzij een veel snellere pitstop. Met Pérez als ‘bewaker’ achter zich, had Verstappen weinig te duchten van Hamilton, tot zijn linkerachterband uit elkaar klapte.