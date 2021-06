Küng wint openingstijdrit in Zwitserland

De Zwitser Stefan Küng heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wielrenner van Groupama-FDJ was over 10,9 kilometer in Frauenfeld vier tellen sneller dan zijn landgenoot Stefan Bissegger. De Italiaan Mattia Cattaneo werd derde.

Tom Dumoulin, die in Zwitserland zijn rentree maakt na een ingelaste pauze om over zijn toekomst na te denken, reed een acceptabele tijd. Hij was 32 seconden langzamer dan Küng en werd daarmee zestiende.

Mathieu van der Poel, die in Zwitserland terugkeerde op de weg na een onderbreking voor het mountainbiken, werd 24e.