Medvedev tegen Tsitsipas in kwartfinale Roland Garros

De Russische tennisser Daniil Medvedev begint zich steeds meer thuis te voelen op het gravel van Roland Garros. De nummer 2 van de plaatsingslijst bereikte zondag de laatste acht door in de vierde ronde de Chileen Cristian Garín in drie sets te verslaan: 6-2 6-1 7-5. Voor Medvedev wacht nu een zware opgave met Stefanos Tsitsipas als volgende tegenstander. De Griek won de afgelopen weken graveltoernooien in Monte Carlo en Lyon.

Medvedev weet niet wat hij meemaakt in Parijs waar hij bij vier eerdere deelnames telkens na één optreden klaar was. Na twee relatief makkelijke sets nam de weerstand van Garín, als 23e geplaatst, in de derde set wel toe. Maar bij 5-5 brak de 25-jarige Rus de opslag van zijn tegenstander om de partij daarna uit te serveren.

Tsitsipas was in zijn partij uit de vierde ronde te sterk voor de Spanjaard Pablo Carreno Busta, eveneens in drie sets: 6-3 6-2 7-5.

In de onderlinge confrontaties met Tsitsipas staat het 6-1 voor Medvedev, die bij het interview op de baan zijn antwoorden in het Frans gaf. “Ik hoop dat de toeschouwers straks op mijn hand zijn. Dat ze zeggen: hij spreekt Frans, wat sympathiek”, grapte de Rus. In februari stonden beiden nog tegenover elkaar in de halve finales van de Australian Open. Medvedev won om vervolgens in de finale te verliezen van de Serviër Novak Djokovic.