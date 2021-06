Motorcoureur Bendsneyder zesde in Barcelona in Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Catalonië zijn startplek op de voorste rij niet kunnen omzetten in zijn eerste podiumplaats in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer had zich als derde gekwalificeerd. Hij wist zich in de race over 22 rondes ook lang te handhaven op die positie, maar viel in de slotfase terug naar de zesde plek. Bendsneyder pakte zo 10 punten voor het WK.

De Australiër Remy Gardner, leider in de WK-stand en van poleposition gestart, pakte de winst. Hij bleef zijn teamgenoot en voornaamste rivaal Raúl Fernández net voor. De 23-jarige Gardner bouwde zijn voorsprong in het WK-klassement uit naar 11 punten (139-128). Bendsneyder voerde zijn totaal op naar 35 punten. De Nederlander eindigde vorige maand op Le Mans als vijfde, zijn beste klassering in de Moto2.