Porte winnaar rittenkoers Critérium du Dauphiné

De Australische wielrenner Richie Porte heeft het Critérium du Dauphiné gewonnen. De achtste en laatste etappe eindigde in Les Gets. Kort ervoor moest de Joux Plane worden beklommen, een col van de buitencategorie. De dagzege was opnieuw voor de Oekraïner Mark Padoen, de renner van Bahrain die zaterdag ook al verraste met de winst in La Plagne.

Achter Padoen finishte de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) als tweede, voor de Oostenrijker Patrick Konrad. De strijd om het geel bleef lang uit. Pas in de slotkilometers deden de Kazach Alexei Loetsenko en de Australiër Ben O’Connor pogingen Porte nog uit de trui te rijden. De Australiër van Ineos Grenadiers hield echter stand.