Schippers warmt op in Hengelo met beste seizoenstijd 100 meter

Atlete Dafne Schippers heeft bij de FBK Games in het voorprogramma haar beste seizoenstijd gelopen op de 100 meter. De Utrechtse klokte in Hengelo met meewind 11,22. Ze liep eind mei in Boston in haar eerste race 11,38.

“Ik heb altijd een paar wedstrijden nodig om erin te komen’’, zei de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter voorafgaande aan het atletiekgala in Hengelo. Schippers wil deze zomer pieken op 100 en 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio.

De 28-jarige Schippers, die in 2015 op de FBK Games als eerste Nederlandse onder de 11 seconde liep (10,94), komt later zondag nogmaals in actie op de 100 meter. In het hoofdprogramma treft ze onder anderen de Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith.

Vorig jaar gingen de FBK Games niet door vanwege de coronacrisis. Bij deze editie zijn 1500 toeschouwers aanwezig.