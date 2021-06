Tennisster Osaka bedankt fans voor ‘alle liefde’

Tennisster Naomi Osaka heeft voor het eerst sinds haar roerige vertrek bij Roland Garros van zich laten horen. De Japanse plaatste een kort bericht via Instagram Stories, waarin ze haar volgers bedankt voor “alle liefde”.

“Ik heb niet veel op mijn telefoon gezeten, maar ik wilde hier even langskomen om jullie allemaal te vertellen dat ik dat zeer waardeer”, schreef Osaka, gevolgd door een hartje. De nummer 2 van de wereld besloot maandag om zich terug te trekken uit het Franse grandslamtoernooi vanwege alle ophef die haar persboycot had veroorzaakt.

Osaka had voorafgaand aan Roland Garros laten weten niet op de persconferenties te willen verschijnen. Het leverde de viervoudig grandslamwinnares na haar zege in de eerste ronde een reglementaire boete van ruim 12.000 euro op. De organisatie van Roland Garros dreigde haar ook te diskwalificeren als ze door zou gaan met haar boycot. De drie andere grandslamtoernooien hadden dezelfde boodschap voor Osaka.

De Japanse besloot daarop zelf om zich terug te trekken. Osaka zei in een verklaring dat de timing van haar boycot “niet ideaal was” en dat “de boodschap wat duidelijker had kunnen zijn”. Ze bekende dat ze sinds de winst van de US Open in 2018 met depressies heeft gekampt. Het is onduidelijk of ze eind deze maand meedoet aan Wimbledon.