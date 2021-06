Uitgevallen Verstappen behoudt leiding in WK door fout Hamilton

Max Verstappen heeft ondanks zijn uitvalbeurt in de Grote Prijs van Azerbeidzjan de leiding behouden in het WK-klassement in de Formule 1. Lewis Hamilton had de kans om de eerste plaats te heroveren, maar de Brit ging na de herstart in de fout. De zevenvoudig wereldkampioen verremde zich in de eerste bocht en eindigde buiten de punten.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, pakte de zege in Bakoe. Het betekende zijn eerste overwinning in dienst van Red Bull. De Duitser Sebastian Vettel bezorgde Aston Martin de eerste podiumplaats door als tweede te finishen. De Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri) eindigde als derde.

Verstappen koerste lange tijd onbedreigd af op de zege, tot vijf rondes voor het einde de linkerachterband van zijn bolide op het rechte stuk klapte. De wedstrijdleiding besloot om de race stil te leggen, omdat eerder ook al de achterband van de Aston Martin van Lance Stroll was geklapt. In de pitsstraat mochten alle coureurs hun banden wisselen.

Na een onderbreking van bijna drie kwartier werd de GP hervat, met Pérez en Hamilton op de voorste startrij. De Brit had een betere start en leek Pérez bij het ingaan van de eerste bocht te passeren, maar hij schoot rechtdoor. Mogelijk had Hamilton problemen met zijn remmen, die bij de start enorm rookten. De 36-jarige Mercedes-coureur eindigde net als zijn teamgenoot Valtteri Bottas buiten de punten, op de vijftiende plaats.

Voor Verstappen bleef de schade daardoor beperkt, ondanks zijn uitvalbeurt. Hij begint over twee weken met 4 punten voorsprong op Hamilton aan de Grote Prijs van Frankrijk (105-101). Dankzij de zege van Pérez verstevigde Red Bull de leiding in het WK voor constructeurs.