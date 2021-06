Verstappen wijt uitvalbeurt aan kwaliteit van Pirelli-banden

Max Verstappen denkt dat zijn uitvalbeurt in de Grote Prijs van Azerbeidzjan te wijten is aan de kwaliteit van de Pirelli-banden. Vijf rondes voor het einde klapte de linkerachterband van de Red Bull van Verstappen, die op dat moment onbedreigd aan kop reed. “Pirelli zal wel weer zeggen dat het kwam door carbon-deeltjes op de baan. Maar feit is dat hier weer een band is geploft; niet alleen bij mij, maar ook bij Stroll”, zei de Nederlander bij Ziggo Sport.

Na dertig rondes kreeg de Canadese coureur Stroll op het rechte stuk te maken met een ploffende achterband. Verstappen overkwam hetzelfde in de slotfase van de race. De Nederlander zei dat hij zeker niet te veel van zijn banden had geĆ«ist. “Ik controleerde de wedstrijd. Ik moest een heel lange stint rijden op de harde band en probeerde gewoon steeds te ‘matchen’ wat ze qua rondetijden achter me reden. Ik wilde de band niet te zwaar belasten en dat heb ik ook niet gedaan. Soms is dit een klotesport als zoiets op het einde gebeurt.”

Volgens Verstappen wees niets erop dat zijn banden versleten waren. “Het voelde heel comfortabel aan, ik voelde niets van vibraties.” Red Bull gaat nog in gesprek met Pirelli, om een oorzaak te vinden. “Natuurlijk, maar ik weet de uitkomst. wel. Het zal wel iets met afgebroken stukjes carbon op de baan te maken hebben”, zei Verstappen cynisch. “Kijk, zij vinden het natuurlijk ook niet fijn wat hier vandaag is gebeurd. Uiteindelijk verandert het niets aan mijn wedstrijd. Met een beetje geluk sta ik nog steeds eerste in het kampioenschap, maar ik had hier een veel groter gat kunnen slaan.”

Zijn vader Jos Verstappen schreef op Twitter “wat een grap” onder een bericht van Pirelli met als kop “de ingrediĆ«nten voor de overwinning”, met daarbij de mogelijke bandenkeuzes voor de coureurs in Bakoe.