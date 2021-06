Volleybalsters in drie sets te sterk voor Japan

De Nederlandse volleybalsters hebben de Nations League in het Italiaanse Rimini zondag vervolgd met een zege op Japan. Oranje won met 3-0: 25-22 25-20 25-23. Voor Japan was het pas de tweede nederlaag in zeven duels. Nederland staat ook op vijf overwinningen tegen twee nederlagen.

Bondscoach Avital Selinger begon het duel in Rimini, waar de ploeg in een bubbel in totaal vijftien wedstrijden afwerkt, met spelverdeelster Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Elles Dambrink, Eline Timmerman, Juliƫt Lohuis, Anne Buijs en libero Myrthe Schoot als basis. Celeste Plak, na anderhalf jaar teruggekeerd bij Oranje, kreeg enkele invalbeurten in de derde set.

Selinger zag zijn ploeg in de eerste set vanaf het begin leiden, uitlopen naar 16-9 en uiteindelijk bij 24-22 het tweede setpunt benutten. In de tweede set was het aanvankelijk Japan dat leidde. Maar de nummer 5 van de wereld, die eerder alleen van Braziliƫ had verloren, hield die marge niet vast. In de derde set bleef Oranje de betere partij en liep de ploeg van Selinger via 12-7 naar 18-11. Maar bij 21-19 werd het nog even benauwd. De Japanse vrouwen kwamen gelijk (22-22) en Selinger nam zijn tweede time-out. Bij 24-22 kwam dan toch het eerste matchpoint. Het werd benut door topscorer Daalderop met haar 22e punt.

Maandag volgt een duel met Polen. Dinsdag is Canada de tegenstander, waarna de mannen weer drie dagen aan de beurt zijn in Rimini.