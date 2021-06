Wielrenner Stybar breekt vinger bij val Dwars door het Hageland

De Tsjechische wielrenner Zdenek Stybar heeft een gebroken vinger overgehouden aan zijn val in Dwars door het Hageland. De 35-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step ging op ruim 40 kilometer van de finish in de Belgische stad Diest onderuit en moest opgeven. In het ziekenhuis bleek dat hij niet alleen een ringvinger heeft gebroken, maar ook een scheurtje in zijn rechterelleboog heeft opgelopen.

“Zdenek wordt de komende dagen in de gaten gehouden”, aldus de Belgische wielerploeg. “Het is nog niet bekend wanneer hij weer kan koersen.” Stybar is de wegkapitein van Deceuninck – Quick-Step. Hij werd dit jaar vijfde in de E3 Classic. Hij miste de Ronde van Vlaanderen omdat hij een kleine ingreep aan zijn hart moest ondergaan.

De Noor Rasmus Tiller schreef Dwars door het Hageland op zijn naam. Danny van Poppel sprintte naar de tweede plaats.