Winnaar Pérez: Max verdiende de zege

Sergio Pérez was dolblij met zijn eerste overwinning voor Red Bull in de Formule 1, maar de Mexicaanse coureur leefde ook mee met zijn teamgenoot Max Verstappen. “Het spijt me heel erg voor Max, hij verdiende de zege”, zei Pérez na de Grote Prijs van Azerbeidzjan. “We hadden hier een één-twee moeten scoren.”

Verstappen koerste in Bakoe onbedreigd af op de winst, toen vijf rondes voor het einde een achterband klapte. De Nederlander leek daardoor niet alleen 25 punten te verspelen, maar ook de leiding in de WK-stand. Lewis Hamilton verzuimde echter te profiteren. De Brit verremde zich bij de herstart en eindigde buiten de punten.

“Het was een heel gekke race”, aldus Pérez. “Ik startte bij de herstart heel slecht en Lewis zat naast me. Ik remde zo laat als ik kon. Hij deed hetzelfde, maar bij hem ging het niet goed. Uiteindelijk is dit een goede dag voor het team.”

Verstappen, zwaar gedesillusioneerd na zijn uitvalbeurt, kon na de race al weer een beetje lachen. Hij keek samen met teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko van Red Bull goedkeurend toe hoe Pérez op de hoogste trede van het podium stond. Dankzij de fout van Hamilton en de winst van de Mexicaan, gaat Verstappen nog steeds aan kop van het WK-klassement.