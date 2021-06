Zege atlete Bol op 400 meter horden bij FBK Games

Atlete Femke Bol heeft bij de FBK Games de 400 meter horden gewonnen in 54,33. Dat was geen persoonlijk record en dus ook geen Nederlands record, maar wel de beste tijd ooit gelopen op het internationaal aansprekende atletiekgala in Hengelo. De 54,33 is de tweede tijd van dit jaar in de wereld.

Bol liep pas haar eerste wedstrijd over 400 meter horden in dit jaar. In het coronajaar 2020 won ze alle wedstrijden over deze afstand en stond ze aan het einde van het seizoen bovenaan de wereldranglijst met een tijd van 53,79. De 400 horden is ook het onderdeel waarop ze wil vlammen op de Olympische Spelen in Tokio, al zou ze daar ook op de 400 meter vlak mogen starten. Onlangs zette ze het Nederlands record op deze afstand op 50,56.

Bol wist in Hengelo Anna Ryzjykova net voor te blijven. De atlete uit Oekraïne werd tweede in 54,59. De Zuid-Afrikaanse Nel Wenda werd derde in 55,25. “Het was even wennen, deze eerste horderace, maar ik heb het overleefd”, zei Bol na afloop. “Over die tijd kan ik niet zeuren, want de race verliep verre van optimaal. De eerste 200 meter waren goed en volgens plan, maar daarna ging het niet helemaal zoals ik wilde; er zaten nog wat rare knikken in”, aldus de Europees kampioene op de 400 meter indoor.

Jochem Dobber liep naar het podium op de 400 meter. De Santpoorter kwam na de Amerikaan Fred Kerley (44,74) als tweede over de finish in 45,51. Nederlands recordhouder Liemarvin Bonevacia eindigde als derde in 45,77. De tijden van de Nederlanders waren boven de olympische limiet van 44,90. Lieke Klaver rende naar de derde plaats op de 400 meter in een beste seizoenstijd van 51,46. Klaver is al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio op deze afstand.

Hordetalent Zoë Sedney (20) verbeterde haar persoonlijk record op de 100 meter horden. Ze liep naar de vierde plaats in 13,02, wel boven de olympische limiet van 12,84. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico won in een zeer snelle 12,44. Ook Koen Smet was sneller dan ooit op de 110 meter horden. De Amsterdammer klokte de vierde tijd: 13,50. De Jamaicaan Omar McLeod zegevierde in 13,08.