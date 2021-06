Zverev ten koste van Nishikori naar laatste acht in Parijs

Tennisser Alexander Zverev heeft voor de derde keer in zijn carrière de kwartfinales bereikt van de Open Franse titelstrijd. De 24-jarige Duitser, als zesde geplaatst op Roland Garros, klopte de 7 jaar oudere Japanner Kei Nishikori in drie sets: 6-4 6-1 6-1.

Voor Zverev was het dit jaar alweer de derde zege op Nishikori. Bij de graveltoernooien in Madrid en Rome was hij de Japanner eveneens de baas.

Zverev kwam in Parijs nooit verder dan de kwartfinales. Nishikori haalde evenmin op Roland Garros ooit de laatste vier.

Zverev speelt in de kwartfinales tegen Alejandro Davidovich Fokina, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde. De 22-jarige Spanjaard versloeg in de vierde ronde de Argentijn Federico Delbonis in vier sets: 6-4 6-4 4-6 6-4. Fokina haalde nooit eerder de laatste acht op een grandslam.